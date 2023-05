Prefeitura de Varginha inicia obras de melhoria da iluminação das Praças Públicas da cidade, com foco na segurança

A nova iluminação vai contribuir de forma muito positiva com o monitoramento das câmeras pela Guarda Municipal, a serem instalada nesses locais, segundo o Prefeito.

Foto: Prefeitura de Varginha

Após a conclusão da substituição de 100% da iluminação de ruas e avenidas para LED, com aumento da segurança para a população, a Secretaria de Planejamento inicia uma nova etapa, de acordo com o plano de eficientização de energia elétrica e qualidade na iluminação pública da cidade, com o início esse mês de obras de melhorias na luminosidade de diversas Praças importantes do município.

Segundo o coordenador do Projeto, Pedro Gazzola, vários aspectos estão sendo analisados quanto a iluminação, como novos materiais de qualidade, impactos da arborização e a constituição física dos locais, muito alterados com o passar do tempo, reduzindo a qualidade, segurança e conforto dos munícipes, usuários desses locais.

Estão sendo substituídos postes deteriorados e com altura inadequada, luminárias de policarbonato com desgaste de ofuscamento, lâmpadas, luminárias e parte da rede subterrânea, cuja vida útil em alguns locais, já ultrapassam 30 anos, sofrendo as consequências do meio ambiente e do vandalismo ao longo do tempo.

Segundo o Prefeito Vérdi Melo, para o iniciar essas melhorias foi priorizada a Praça Getúlio Vargas no centro da cidade, pela sua importância, principal ponto de ônibus da cidade, local de laser nos finais de semana, visando maior conforto e principalmente segurança aos milhares de munícipes que circulam diariamente em seu espaço.

A nova iluminação vai contribuir de forma muito positiva com o monitoramento das câmeras pela Guarda Municipal, a serem instalada nesses locais, segundo o Prefeito.

Outras Praças estão sendo priorizadas dentro das características técnicas citadas para dotar a cidade de Varginha de maior luminosidade e embelezamento em seus locais públicos , tornando-os mais agradáveis e com a devida segurança à sua população.

Fonte: Prefeitura de Varginha