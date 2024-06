Prefeitura de Varginha inicia obras de iluminação na Av. Celina Ottoni

Prefeitura instala 80 postes, 85 luminárias de LED de 110 W de alto rendimento

Foto: Prefeitura de Varginha

Uma das mais importantes avenidas da cidade recebe obras de melhoria e adequação da Iluminação pública em 2,5 KM de extensão, para maior segurança e embelezamento dessa via de interligação importante da cidade.

Considerado um dos mais movimentados corredores de trânsito do município, a Avenida Celina Ottoni, irá receber uma nova iluminação bilateral alternada, tecnicamente adequada em suas pistas, que muito contribuirá para a segurança dos motoristas e usuários do local.

Todo o projeto e estudos luminotécnicos foram elaborados pela Secretaria de Planejamento, com a instalação de 80 postes, 85 luminárias de LED de 110 W de alto rendimento, que irá dotar aquela importante via de uma iluminância apropriada ao seu intenso movimento noturno em percurso acidentado, proporcionando principalmente maior conforto visual no local, segundo o Diretor de Iluminação Pública Pedro Antônio Lopes Gazzola.

O Prefeito Vérdi Melo explica que esse é mais um compromisso de seu plano de Governo. “A avenida Celina Ottoni é uma das importantes vias da cidade, que recebe um fluxo grande de veículos e liga vários bairro a avenida Princesa do Sul e nosso compromisso sempre foi ilumina-la para dar mais segurança àqueles que por ela trafegam”.

Fonte: Prefeitura de Varginha