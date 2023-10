Prefeitura de Varginha inicia obra de iluminação para evitar furtos no Cemitério Municipal

serão instaladas 21 luminárias de LED de 10.400 lumens ao redor do muro de proteção, numa extensão de 800 metros.

Foto: Prefeitura de Varginha

Para melhorar a segurança dos equipamentos instalados nos jazigos instalados no cemitério , evitando a ação de vândalos que tem invadido e depredado alguns túmulos no local, a Prefeitura de Varginha , por determinação do Prefeito Verdi Melo, está instalando a primeira etapa da iluminação no entorno do Cemitério Municipal.

Segundo o Prefeito Verdi, além da iluminação, serão instaladas câmeras em locais estratégicos, dificultando a ação desses vândalos que agridem o sentimento das pessoas, ao subtraírem peças dos túmulos de familiares falecidos.

Segundo o responsável pela iluminação pública, Pedro Gazzola, serão instaladas 21 luminárias de LED de 10.400 lumens ao redor do muro de proteção, numa extensão de 800 metros.

“Com essa iluminação e câmeras no local, espera- se resolver uma situação constrangedora para famílias com ente queridos no local”, disse o prefeito Vérdi.

Fonte: Prefeitura de Varginha