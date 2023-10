Prefeitura de Varginha informa o funcionamento das repartições públicas municipais devido ao feriado de 12 de Outubro

Veja como ficará o funcionamento de Repartições Públicas Municipais no fim de semana prolongado:

Foto: Prefeitura de Varginha

Na próxima quinta-feira, dia 12 de outubro, comemora-se o Dia da Padroeira do Brasil – Nossa Senhora Aparecida e é feriado nacional de acordo com a Lei Federal nº 6.802/1980. No dia 13 de outubro (sexta-feira) será ponto facultativo.

Veja como ficará o funcionamento de Repartições Públicas Municipais no fim de semana prolongado:

Prefeitura, incluindo as repartições administrativas:

funciona até quarta-feira (11) e retorna às atividades normais na segunda-feira (16).

Coleta de lixo:

quinta-feira: horário reduzido

– os caminhões da parte da manhã vão passar no intervalo das 6h às 10h;

– da tarde das 10h às 14h

– e da noite das 14h às 18h

sexta-feira: normal

6h às 12h

12h às 18h

18h às 24h

sábado: horário reduzido

– os caminhões da parte da manhã vão passar no intervalo das 6h às 10h;

– da tarde das 10h às 14h

– domingo: das 6h às 10h na área central

ATENÇÃO: o lixo não deve ser colocado nas calçadas fora desses horários evitando que seja espalhado nas vias públicas; moradores e o pessoal de alguns comércios estão colocando o lixo com muita antecedência ficando exposto à ação de cachorros e pessoas. O resultado são ruas, praças e lixeiras sujas e lixo esparramado.

Mutirão da Dengue:

na quarta-feira (11), o Mutirão da Dengue será em quatro Bairros: Jardim Panorama, São Miguel, Santa Luzia e Vargem com o objetivo de evitar epidemia de doenças transmitidas pelo vetor Aedes Aegypti e demais espécies de mosquitos.

Escolas Municipais:

de acordo com o calendário escolar, os Centros Municipais de Educação Infantil – Cemei´s/creches e as escolas municipais estão de recesso escolar nessa semana e retornarão às atividades na segunda-feira, dia 16.

Unidades de Saúde:

funcionamento normal até quarta-feira, 11, com reabertura na segunda-feira, dia 16.

UPA:

atendimento 24h.

Pronto Atendimento do Hospital Bom Pastor:

atendimento 24h.

Central Municipal de Vacinação:

funcionamento normal até quarta-feira, 11, com reabertura na segunda-feira, dia 16.

Zoológico:

Funcionamento diário normal, das 9h às 16h COM ENTRADA FRANCA NO DIA DAS CRIANÇAS; nos demais dias o ingresso custa 6,00.

Parque Municipal Centenário:

aberto normalmente todos os dias, das 7h às 17h.

Parque Municipal Novo Horizonte:

aberto diariamente das 7h às 17h.

Museu:

aberto até quarta-feira, 11; reabertura na segunda-feira, dia 16.

Biblioteca Municipal:

– funcionamento normal até quarta-feira; 11; retorno do funcionamento na segunda-feira, 16;

Foyer do Theatro Capitólio:

– sem evento nessa semana.

Theatro Capitólio:

– não terá evento.

Concha Acústica:

– A Prefeitura apoia evento do Dia das Crianças, das 8h às 12h;

Agenda da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer – SEMEL:

Rolimã – Trolinho

Varginha sedia dia 12 de outubro o 1º Festival de Carrinho de Rolimã. O evento é promovido pelas equipes F-14 e ET Trollers. Será na Avenida Porto Seco. A partir do meio-dia, todo mundo vai virar criança e lembrar da infância. Quem não tiver carrinho de rolimã (trolinho), pode pegar emprestado com a organização.

Badminton

No dia 14, Varginha, vai sediar o 1º Festival Sul Mineiro de Badminton, competição que contará com 90 atletas de 07 a 60 anos de quatro cidade: Varginha, Poço Fundo, Paraguaçu e Lavras. A competição contará com 24 categorias, individuais, dupla masculina e dupla feminina divididas em 9 quadras.

O Festival de Badminton será a primeira competição dos alunos do “Projeto de Badminton da Escola Domingos Ribeiro de Rezende” e contará como treinamento para a terceira etapa do Campeonato Mineiro, em Uberaba, no mês de novembro. Realização: Badminton Varginha. Apoio: prefeitura de Varginha, SEMEL, E.E. Aracy Miranda, E.M.Domingos Ribeiro de Rezende.

Bairrão

JOGOS DESTA SEMANA BAIRRÃO 2023

10/10/23 – TERÇA

ESTÁDIO: SEMEL

19:00 – ASSOCIAÇÃO ESPORTE CLUBE CANAÃ X TOWN & COUNTRY F.C.

**

ESTÁDIO: SETE DE SETEMBRO

19:00 – PANDA FUTEBOL CLUBE X CHIVAS

**

14/10/23 – SÁBADO

ESTÁDIO: SEMEL

14:30 – VILA MURAD X ASTRALIS

16:30 – BOTAFOGO X SÃO LUCAS ESPORTE CLUBE

**

15/10/23 – DOMINGO

ESTÁDIO: SETE DE SETEMBRO

08:30 SPORT CLUB TIMÃO X JACOMELI F.C.

10:30 FATIMA F.C. X ASSOCIAÇÃO MILAN DE ESPORTES

**

ESTÁDIO: RUBRO NEGRO

08:30 – FÊNIX X JUNIORES

10:30 – ATC FUTEBOL CLUBE X MOMEG F.C.

**

ESTÁDIO: SEMEL

08:30 – BOA VISTA FUTEBOL CLUBE X FÚRIA F.C.

10:30 – CATALUNHA F.C. X ALVINEGRO

Memorial do ET e Planetário:

abertos para receber o público todos os dias, das 9h às 19h; O portão para entrada do público é fechado às 18h30.

Exibição do PLANETA CHOCOLATE

Dois jovens extraterrestres de uma galáxia distante, descobrem algo misterioso com sabor a chocolate. Maravilhados pelo sabor, partem com o seu Mestre numa aventura espacial à procura de um planeta de chocolate. Viajam pelo Universo até a nossa Via Láctea, pesquisando cada planeta do sistema solar tentando encontrar o de chocolate. Vão aprender muitas coisas interessantes sobre o nosso Sistema Solar. Será que vão conseguir encontrar o Planeta Chocolate??

Duração: 25 minutos

Faixa etária: Livre

Fonte: Prefeitura de Varginha