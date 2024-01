Prefeitura de Varginha inaugura novo sistema de iluminação e som e moderno placar no Estádio Municipal Melão

A nova iluminação do Melão é totalmente de led que alterna com o som que resulta em um espetáculo em todo a área do gramado e arquibancada.

Varginha passa a ter um Estádio com moderno sistema de iluminação, som e placar digital com a qualidade dos principais estádios do país. A novidade foi apresentada à população pela Prefeitura, na noite do último sábado,13.

Foi substituído todo sistema de iluminação do gramado, arquibancada e entorno por modernos projetores de LED. No Estádio foram instaladas mais de 380 luminárias, projetores de várias potências e luminárias públicas, nos estacionamentos, instalações internas, cabines da imprensa, vestiários, arquibancadas, acessos e bilheterias.

Nas quatro torres do Estádio foram trocados os antigos 96 projetores de vapor metálico de 2.000W – que tinham alto consumo de energia e praticamente estão fora do mercado. “Agora, os 68 projetores de 1.500W – que possuem fluxo luminoso de 190 mil lumens cada um – vão proporcionar uma economia de energia de mais 70% e um alto padrão de luminância no gramado com luminosidade superior, além de atender o padrão para toda transmissão de TV”, explica o Coordenador de Energia e iluminação da Prefeitura de Varginha, Pedro Gazzola.

Outra melhoria no local é a manutenção geral das subestações de alta tensão de energia elétrica de 13,8KV, em todos os equipamentos como transformadores, chaves, disjuntores e limpeza geral nas cabines de energia elétrica.

Inauguração

Mesmo sob muita chuva, o Estádio Municipal Prefeito Dilzon Luiz de Melo, o Melão, recebeu, na noite do último sábado, os campeões dos dois principais campeonatos de futebol amador da cidade, Registânea (Amadorzão) e Carvalhos (Bairrão) que entraram em campo para marcar a inauguração das melhorias.

O secretário municipal de Esportes e Lazer (Semel), Milton Tavares Junior destacou que Varginha acompanha a tecnologia mundial tendo um sistema de iluminação com show de luzes e placar totalmente digital.

A nova iluminação do Melão é totalmente de led que alterna com o som que resulta em um espetáculo em todo a área do gramado e arquibancada.

“É mais um exemplo que a população de Varginha dá de amor ao futebol, pois mesmo em uma noite chuvosa, o público está presente e prestigia essa importante inauguração; é uma mostra também da dedicação e empenho da administração do nosso prefeito Vérdi e do vice-prefeito Leonardo Ciacci que faz investimentos em todas as áreas no nosso município”, registrou o secretário municipal de Governo (Segov), Honorinho Ottoni.

Com a entrada solidária mediante a doação de 1kg de alimento, a Prefeitura informou que foram arrecadados 400kg vários mantimentos como arroz, feijão, açúcar, óleo, trigo, macarrão e leite. Tudo foi entregue ao Banco de Alimentos que destinará às famílias cadastradas.

O vice-prefeito Leonardo Ciacci declarou que poucas cidades do interior possuem uma estrutura como a do Melão e Varginha se destaca mais uma vez. “Realmente é uma obra que marca a história do futebol em Varginha, as melhorias na iluminação, som e placar para que esse estádio que foi palco de grandes espetáculos, inclusive já recebeu a Seleção Brasileira, possa sediar outras grandes atrações para Varginha e região”, afirmou Leonardo.

O prefeito Vérdi Melo enumerou obras que a Prefeitura faz nos sete campos de futebol da cidade – Canaã, Semel, Nego Horácio, Fátima, Corcetti, Rubro Negro (Estádio Carlos Honório Benedito Ottoni) e Melão, com melhorias que também incluem iluminação e troca de gramados. “Os investimentos são para o esporte amador e também o especializado em todos os sentidos, como viagens”, disse.

Vérdi informou que agora investe em um projeto audacioso. “Um terreno já está sendo preparado para construirmos um campo para o futebol amador próximo à “Proluminas” e vamos começar a revitalização de todas as quadras da cidade”, anunciou. Ele continuou dizendo essa obra no Melão vai ser motivo de honra e orgulho para os varginhenses porque temos um estádio à altura da nossa cidade”. Vérdi destacou que a Prefeitura recebeu uma emenda do então deputado federal bispo Vitor Paulo, no valor de R$ 600 mil, por meio do Rildo do Boa Esporte Clube. O prefeito finalizou dizendo que agora, Varginha espera ter uma equipe de futebol competitiva.

O ex-prefeito de Varginha e ex-deputado estadual Dilzon Melo, a convite da Prefeitura, esteve presente na inauguração das melhorias no estádio que leva o seu nome. “É uma alegria estar novamente em Varginha e prestigiar as melhorias nos 35 anos do Melão; Varginha merece o estádio que tem, merece o prefeito que tem, pois o Vérdi tem feito uma magnífica administração”.

Em campo, o Registânea venceu a equipe do Carvalhos por 2×0 com gols de Denis William P. Lopes e Henrique Ferreira de Paula diante das torcidas e convidados.

