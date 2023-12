Prefeitura de Varginha inaugura Lavadora Termodesinfectora e Gabinete de Secagem na UPA

Os processos de lavagem e secagem de materiais eram realizados exclusivamente de forma manual, levando mais tempo e quantidades maiores de insumos de limpeza.

Foto: Prefeitura de Varginha

A Prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS – inaugurou nessa quinta-feira, 28, dois importantes equipamentos para a UPA: uma lavadora termodesinfectora e um gabinete de secagem. O evento contou com a participação do Prefeito Vérdi Lúcio, do vice-prefeito Leonardo Ciacci e do secretário de saúde Adrian Nogueira, além de diversas autoridades.

Os equipamentos vão auxiliar nos processos de lavagem e secagem de materiais médico-hospitalares reesterilizáveis, levando a UPA a se tornar a primeira instituição de saúde do município a possuir esse tipo de equipamento. Os processos de lavagem e secagem de materiais eram realizados exclusivamente de forma manual, levando mais tempo e quantidades maiores de insumos de limpeza. A partir de agora, haverá redução do tempo e também do custo com os materiais.

A Lavadora Termodesinfectora limpa em altas temperaturas, sendo usada para lavar instrumentos cirúrgicos, removendo resíduos, como sangue e proteína ou para desinfecção para uso posterior, realizando também a secagem inicial dos materiais, garantindo o controle de doenças e de contaminações que podem ocorrer por meio do contato com esses materiais.

O Gabinete de Secagem é destinado a secagem de materiais pelo método de circulação forçada de ar quente, desenvolvido para atender instrumentais, vidrarias, materiais ventilatórios, inalatórios e de laboratório, proporcionando desempenho e rapidez no processo de secagem. Toda equipe envolvida no processo de utilização dos equipamentos foi treinada pelos técnicos especializados e se encontra apta para iniciar os novos procedimentos de limpeza e secagem na CME – Central de Material Esterilizado – da UPA de Varginha.

O Prefeito Vérdi Melo ressaltou a importância dos investimentos na saúde e agradeceu pelo trabalho dos profissionais. “Estamos felizes por mais essa conquista pra UPA, pra cidade e para a população. Agradeço o empenho dos servidores da UPA pelo trabalho desenvolvido”. O vice-prefeito Leonardo Ciacci também agradeceu e falou da importância dessa nova aquisição. “A UPA é referência em saúde para as cidades vizinhas e o trabalho realizado aqui beneficia milhares de pessoas. Esses equipamentos novos vão ajudar e auxiliar no atendimento à população”, destacou. O secretário de saúde Adrian Nogueira reforçou que “os servidores da UPA fazem um trabalho diferenciado, e a aquisição da lavadora e do gabinete vão auxiliar a todos, funcionários e população.”

Fonte: Prefeitura de Varginha