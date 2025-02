Prefeitura de Varginha inaugura espaço Biblioteca Preta

O novo local levará o nome da professora varginhense Fátima Tobias, que foi escolhido por votação popular.

Foto: Prefeitura de Varginha

A Prefeitura de Varginha, através da Fundação Cultural, da Biblioteca Pública e do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (Compir), inaugurou na manhã desta terça-feira (25), o espaço Biblioteca Preta na Biblioteca Pública Municipal Dep. Domingos de Figueiredo, dedicado às autoras e autores negros.

A cerimônia de inauguração contou com a presença do Prefeito Leonardo Ciacci, do vice-prefeito Antônio Silva, os vereadores Alexandre Prado, Dudu Ottoni e Bruno Coletor. A Secretária de Educação Juliana Mendonça, Secretário de Esportes Milton Tavares, o Secretário de Habitação e Desenvolvimento Social José Magalhães e o Superintendente da Fundação Cultural Marquinho Bemfica também estiveram presentes.

A Biblioteca Preta tem como objetivo um resgate histórico e reparo social, a fim de apoiar autores negros que foram marginalizados e excluídos dos espaços literários e acadêmicos. Incentiva a educação e a representatividade, e oferece um acervo focado a fim de promover a valorização e a preservação da rica diversidade cultural.

O novo local levará o nome da professora varginhense Fátima Tobias, que foi escolhido por votação popular. Fátima foi atleta de basquete, consagrada como primeira árbitra da Federação Mineira de Basquete e também uma das maiores treinadoras de basquete de Varginha. Sua irmã, Flávia Tobias, relembrou a trajetória de Fátima e agradeceu à Administração pela homenagem.

O Prefeito Leonardo Ciacci destacou a importância da professora Fátima e do novo espaço. “Estamos honrados por reconhecer o trabalho, o legado e a passagem de uma pessoa que por onde passou deixou seus exemplos. Agradecemos a Fátima na pessoa de sua irmã que aqui está, e quero parabenizar também a Fundação Cultural por mais esse espaço que vai contribuir significativamente para a cultura de Varginha e da região”.

A Biblioteca Pública de Varginha está localizada na Praça Governador Benedito Valadares, 141 – Centro. Mais informações pelo (35) 3690-2141.

Fonte: Prefeitura de Varginha