Prefeitura de Varginha inaugura CRAS VI nesta sexta-feira

Unidade faz uma homenagem ao senhor Haroldo Vinhas, um dos primeiros presidentes da Associação Comercial de Varginha

Foto: Prefeitura de Varginha

A prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria Municipal de Habitação desenvolvimento Social, inaugura nessa sexta-feira, 14, a Unidade do CRAS VI, no bairro da Vargem.

Localizado na rua Maria Cristiano Paiva, 50, bairro da Vargem, a unidade faz uma homenagem ao senhor Haroldo Vinhas.

Varginhense, nascido em 27/06/1931, Haroldo Vinhas é filho de Iracy Marques Vinhas e Firmino Vinhas, um dos primeiros presidentes da Associação Comercial de Varginha. Foi casado durante 66 anos com Maria Ofélia Moraes Vinhas, com que teve cinco filhos (Haroldo Filho, Heliana, Cleber, Márcio e Helaina), dez netos e oito bisnetos. Trabalhou como escrivão do crime no Fórum da cidade, na secretaria e tesouraria da Faculdade de Direito de Varginha.

Formou-se na primeira turma de advogados dessa instituição, da qual foi um dos fundadores. Trabalhou incansavelmente por seu reconhecimento pelo MEC, em Brasília.

Haroldo foi atuante na Igreja Católica, dirigiu muitos encontros do Movimento de Cursilhos e serviu como Ministro Extraordinário da Sagrada Comunhão na Igreja São Judas, onde também atuou em várias pastorais.

Era uma pessoa enérgica, mas de riso fácil e coração caridoso, além de excelente contador de “causos” e piadas. Tinha grande carisma com as crianças; adorado pelos netos, bisnetos e todas as crianças que dele se aproximavam, facilmente se tornando uma delas.

Faleceu em 13/11/2020, aos 89 anos, deixando um enorme legado de bons exemplos, valores, honestidade, trabalho e muito amor aos familiares e amigos.

Fonte: Prefeitura de Varginha