Prefeitura de Varginha inaugura CEMEI no Bairro Bouganville

CEMEI leva o nome de Dona Lurdes Ferreira Melo, uma homenagem à mãe do Prefeito Vérdi

Foto: Prefeitura de Varginha

A Prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria Municipal de Educação, SEDUC, inaugurou na manhã dessa sexta-feira, 21, o CEMEI “Dona Lurdes Ferreira Melo”, no bairro Bouganville.

O nome é uma homenagem à mãe do Prefeito Vérdi. Uma proposição do vereador Thulyo Paiva.

A cerimônia contou com a participação do Prefeito Vérdi, do vice-prefeito Leonardo Ciacci, vereador Dudu Ottoni, ex-prefeito Antônio Silva e os secretários Joadylson Barra (SEMEL), Juliana Mendonça (SEDUC) Marquinho Batista (SEMAD), Cristiano Lima (SECON), Ricardo Takei (SEDEC), Evandro Marcelo (PGM), alunos, pais e a família do Prefeito, irmãos, sobrinhos e filhos.

Os alunos fizeram apresentações de danças. Uma mesa com comidas típicas de festa junina foi oferecida aos convidados. A diretora prestou uma homenagem entregou presentes ao Prefeito Vérdi, vice Leonardo Ciacci e a confeccionados pelas próprias crianças da CEMEI.

Em seu pronunciamento, o Prefeito Vérdi lembrou com carinho de sua mãe e agradeceu as homenagens. Reforçou o compromisso da Administração com a educação. “Somos referência em todo o estado e até no Brasil. Estamos realizando o antigo sonho do Antônio Silva, que era transformar Varginha em uma potência educacional”, completou.

O vice-prefeito Leonardo Ciacci elogiou a estrutura da nova CEMEI e também o nome escolhido que homenageia a mãe do Prefeito. “Mais de 100 crianças são atendidas aqui em período integral. Estamos felizes em trabalhar pelo cidadão e investir em uma creche como essa, é investir no futuro dessas crianças”, concluiu.

O ex-prefeito Antônio Silva ressaltou que Varginha está no caminho do progresso. “Sempre achei que a educação deveria ter um olhar diferenciado pelo Prefeito. E o investimento realizado nessa área mostra que nossa cidade está no rumo certo. Parabéns ao Vérdi e ao Ciacci pela excelente gestão”, reforçou.

Com uma área construída de 854 metros quadrados, a CEMEI conta com cinco salas de aula e uma equipe com 13 profissionais. A capacidade é para 110 alunos de 0 a 3 anos, que vão estudar em período integral.

Os bairros atendidos serão Bouganville, Belo Horizonte 1, 2, 3, Terra Nobre, Jardim Boulevard e Valle das Palmeiras.

Fonte: Prefeitura de Varginha