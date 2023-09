Prefeitura de Varginha entrega Tablet aos Agentes Comunitários de Varginha

Nossos agentes serão os primeiros do Sul de Minas a receberem os tablets

Foto: Prefeitura de Varginha

A Prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou nessa sexta-feira, 29, no auditório da Associação Médica, Cerimônia para a entrega simbólica de Tablets e Uniformes aos 98 Agentes Comunitários de Saúde. Os agente também receberão uniformes. Com colete,chapéu e bolsa para auxiliar no trabalho, aparelho de pressão e glicemia.

Os Agentes Comunitários de Saúde são responsáveis pelo cadastramento do território e seus munícipes, visitas domiciliares , com o objetivo de prevenção da saúde, na Atenção Primária – Unidades Básicas de Saúde.

A cerimônia contou com a presença do Prefeito Vérdi Melo, do vice-prefeito Leonardo Ciacci, do secretário municipal de Saúde Adrian Nogueira e sua equipe e dos vereadores Dudu Ottoni, Bebeto e Joãozinho Enfermeiro.

Na oportunidade o Secretário de Saúde, Dr Adrian, esclareceu que esta nova ferramenta de trabalho, o Tablet “Saúde Digital” contribuirá muito para que as informações sejam repassadas em tempo real para ações de saúde mais efetivas, com mais eficiência na Atenção Primária.” Hoje damos um grande passo na informatização da nossa secretaria de Saúde. O que até hoje é feito através de anotações, será automaticamente jogado

Já o Prefeito de Varginha, Vérdi Melo, registrou ainda que foram entregues Tablets e também uniformes aos Agentes Comunitários de Saúde para maior segurança da população e que não medirá esforços para tornar a saúde de Varginha ainda mais eficiente e acessível. Vérdi ainda falou que está trabalho junto com o vice-prefeito na revisão do plano cargos e salários dos servidores.

O vice-prefeito Leonardo Ciacci lembrou que essa iniciativa faz parte do projeto de valorização e reconhecimento dos servidores, Vita ei o aumento do Tíquete Alimentação em em

mais 400,00.

Treinamento

Os Agentes Comunitários de Saúde realizarão na próxima semana, dias 4e5/10, capacitação profissional para utilização do equipamento e a entrega de Certificados será realizada no Theatro Capitólio

Fonte: Prefeitura de Varginha