Prefeitura de Varginha e órgãos de segurança promovem blitzes educativas encerrando o maio amarelo

Prefeitura e Demutran, juntamente com a Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, Corpo de Bombeiros, Sest Senat e Sesi

Foto: ACIV

Nesta quinta-feira, 23 de maio, a Prefeitura de Varginha, por meio do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran), em conjunto com a Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, Corpo de Bombeiros, Sest Senat e Sesi, realizará uma série de blitzes educativas em diferentes pontos da cidade, marcando o encerramento das atividades do Maio Amarelo.

O Maio Amarelo é uma campanha nacional que visa sensibilizar a sociedade para a redução de acidentes de trânsito, promovendo ações que estimulem a segurança viária e a preservação da vida.

As ações começarão às 8h30 e se estenderão até as 9h30 no trevo entre Varginha e Elói Mendes. Posteriormente, das 9h30 às 10h30, está prevista a realização de um comboio que partirá do trevo em direção ao Memorial do ET.

Fonte: Prefeitura de Varginha