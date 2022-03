Prefeitura de Varginha e direção da Rede Minas realizam reunião voltada à transmissão

Em pauta, foram tratados assuntos referentes a digitalização da TV Princesa – canal que realiza a retransmissão da Rede Minas, com a geração de conteúdos locais.

Redação CSul/Foto: Divulgação Prefeitura de Varginha

A Prefeitura de Varginha se reuniu, nos últimos dias, com a direção da Rede Minas (Empresa Mineira de Comunicação). Em pauta, foram tratados assuntos referentes a digitalização da TV Princesa – canal que realiza a retransmissão da Rede Minas, com a geração de conteúdos locais.

Além do prefeito Vérdi Lúcio Melo, também participaram da reunião o vice-prefeito Leonardo Ciacci; o diretor da TV Princesa, Nyei Nadeia; a gerente da Divisão de Comunicação e Marketing, Carla Beraldo e o superintendente da Fundação Cultural de Varginha, Marcos Benfica.

“O desligamento do sinal analógico vem ocorrendo e estamos atentatos aos prazos para entrarmos na era digital”, comentou o prefeito Vérdi Melo, que conversou com presidente da emissora, Sérgio Rodrigo Reis e sua equipe, com perspectivas de grandes novidades para a nossa emissora” – relatou o prefeito.

“A Rede Minas de Televisão foi fundada em dezembro de 1984, por Tancredo Neves, e é uma emissora pública e educativa, com o objetivo de potencializar o intercâmbio de valores, educação e cultura para a população, por meio da produção e veiculação de programas de televisão de interesse público. É a 3ª maior TV pública do Brasil e, hoje, está presente em 311 municípios, através do sinal direto e por retransmissoras locais de TV, instaladas em cada um desses municípios”, explica o diretor da TV Princesa, Nyei Nadeia.

Pela Rede Minas, o presidente da emissora, Sérgio Rodrigo Reis juntamente com a Diretora de Rede, Romina Farcae, o Gerente de Operação, Pedro Velasquez Santos e equipe.