Prefeitura de Varginha divulga resultado do Mutirão da Dengue e informa cronograma de limpeza na próxima semana

A próxima semana será intenso de trabalhos de limpeza na cidade.

Foto: Prefeitura de Varginha

A Prefeitura de Varginha informa o resultado do Mutirão da Dengue nessa semana. A limpeza foi nos bairros Parque Ileana e Monte Castelo. Os moradores descartaram materiais inservíveis que encheram quatro caminhões e 44 pneus.

A Vigilância Ambiental reforça que os moradores tem que dedicar pelo menos alguns minutos para limpar os imóveis e retirar principalmente recipientes que acumulam água, pois as larvas dos mosquitos transmissores de doenças proliferam em qualquer estação do ano.

A próxima semana será intenso de trabalhos de limpeza na cidade. Na segunda e na terça-feira, dias 21 e 22, os agentes vão fazer a limpeza em casa de acumuladores nas Ruas Joaquim Aparecido Ferreira e Vereador Hélio Barra, no Bairro Carvalhos. Também vão recolher materiais na Rua Edmundo Silva, no Bairro Cruzeiro do Sul. Já na quarta-feira, o Mutirão da Dengue será nos Bairros Vila Maristela e Vila Registânea. Encerrando a programação, na sexta-feira vai ter limpeza em uma área verde no Bairro Imperial.

A Prefeitura lembra que é de suma importância que os moradores não joguem lixo fora do lixo e não coloquem móveis velhos em terrenos desocupados. Denúncias de casos que comprometam a saúde pública podem ser feitas no Setor de Vigilância Ambiental pelo (35)3690-2230 que também é WhatsApp.

Fonte: Prefeitura de Varginha