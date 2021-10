Prefeitura de Varginha divulga esquema de funcionamento de repartições públicas para feriado prolongado

Feriado prolongado acontece em virtude do aniversário da cidade, que acontece nesta quinta-feira (7) e a celebração do Dia de Nossa Senhora Aparecida, considerada padroeira do Brasil, comemorado no dia 12.

A Prefeitura de Varginha divulgou, nesta quarta-feira (6), o cronograma de atividades nas repartições públicas para o feriado prolongado na cidade tendo em vista que, nesta quinta-feira (7), o município comemora 139 anos e, na próxima terça-feira (12), é celebrado o Dia de Nossa Senhora Aparecida, considerada padroeira do Brasil.

Segundo já foi informado pela administração municipal, na próxima segunda-feira (11), será concedido ponto facultativo na esfera pública municipal. Já na sexta-feira (8), o funcionamento acontece de forma normal.

Confira como será o funcionamento das repartições públicas municipais:

Área azul

Só não vai funcionar nos feriados (dias 7 e 12);

Mercado do Produtor

Funcionamento normal no domingo com a tradicional feira das 3h às 13h; também haverá a feira no bairro Imaculada, sexta-feira, das 7h às 12h;

Zoológico

Além de abrir nos dois feriados (dias 7 e 12), não haverá a cobrança de ingresso no dia do aniversário da cidade (quinta-feira). Na segunda-feira, o Zoológico estará fechado. O funcionamento é das 9h às 16h e o ingresso tem valor de R$ 6,00, sendo que estudantes e idosos acima de 60 anos pagam meia;

Unidades escolares municipais

Os Centros Municipais de Educação Infantil – Cemei´s – e as escolas municipais vão ter aula normalmente na sexta-feira, dia 8. De acordo com o calendário escolar aprovado pela Superintendência Regional de Ensino, seguindo os 200 dias letivos, no período de 11 a 15 deste mês, acontecerá a “semana da saco cheio”;

Cultura

A Fundação Cultural, bem como o Museu Municipal e a Biblioteca Pública, estarão fechados na quinta-feira (7), abrirão normalmente na sexta-feira e retornarão ao funcionamento na quarta-feira, dia 13. No feriado municipal do dia 7 não haverá a live do Projeto 5ª da Boa Música. Neste dia, serão exibidos das 8h às 20h30, o vídeos enviados pelos artistas pelo youtube e facebook dentro do Projeto da Lei Aldir Blanc;

Saúde

As unidades básicas de Saúde e o Centro Municipal de Fisioterapia não funcionam nesta quinta-feira. Na sexta ,abrem normalmente e retornam ao atendimento após o feriado do dia 12;

Vacinação contra Covid–19

Na quinta-feira (7), haverá vacinação exclusiva para adolescentes de 13 a 17 anos. O processo acontecerá somente na Policlínica Central das 7h30 às 12h. Já na sexta-feira (8), acontece a imunização em jovens de 12 anos. A vacinação acontece nas Unidades Básicas de Saúde do Jardim Colonial, Imaculada, Mont Serrat e Sion, com horário das 15h às 20h;

Parques Municipais Centenário e Novo Horizonte

Não abrirá somente na segunda-feira (11);

Coleta de lixo

quinta, sábado e terça-feira os caminhões vão recolher o lixo em horário reduzido: das 6h às 10h, das 10h às 14h e das 14h às 18h;

sexta e segunda-feira será no horário normal, ou seja, das 6h às 12h; das 12h às 18h e das18h até às 24h;

no domingo será das 6h às 10h, na área central.

Varrição

Só não haverá varrição nos feriados (quinta, dia 7 e terça, dia 12);

Pavimentação asfáltica

Segundo a prefeitura, em virtude do recesso do dia 7 ao dia 12 da usina que fornece massa asfáltica, não haverá a pavimentação neste período. A retomada do serviço ocorrerá com o retorno do funcionamento da usina de asfalto.