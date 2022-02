Prefeitura de Varginha divulga esquema de funcionamento das repartições públicas para o Carnaval; comércio não funciona

Vale ressaltar que, a administração municipal, por não ter concedido ponto facultativo aos servidores, funcionará normalmente.

A Prefeitura de Varginha informou, nesta sexta-feira (25), o funcionamento das repartições públicas municipais para o Carnaval.

Segundo a prefeitura, a decisão aconteceu pois a cidade ainda sofre com os efeitos da pandemia e, mesmo avançada, a vacinação contra a Covid-19 não foi concluída. O decreto também enfatizou que, com o fechamento do Hospital de Campanha, o Hospital Regional é a única unidade hospitalar da rede pública no município com leitos de enfermaria e UTI exclusivas para tratamento de Covid-19. Com isso, viagens para outros locais poderão representar risco de aumento o contágio da doença e, consequentemente, sobrecarregar os serviços de saúde na cidade.

Por outro lado, o governo de Minas concedeu ponto facultativo às repartições públicas estaduais em todos os dias do Carnaval. O funcionamento retorna na quinta-feira (03/03). O mesmo acontece com a Câmara Municipal de Vereadores da cidade.

Confira como será o funcionamento das repartições públicas municipais:

Unidades escolares municipais

Os Centros Municipais de Educação Infantil – CEMEIs/creches e as Escolas Municipais não irão funcionar nos dias 28/02; 01/03 e 02/03.

Saúde

UPA e Hospital Bom Pastor funcionam de forma ininterrupta. As Unidades Básicas de Saúde só não irão funcionar na quarta-feira (02).

Parques Municipais Centenário e Novo Horizonte

Fecham na segunda-feira (28) e abrem na terça-feira (01). Na quarta-feira (02), somente o Parque Novo Horizonte irá funcionar.

Coleta de lixo

Funcionamento normal; sendo horário reduzido no sábado (26) e domingo (27).

Setores administrativos

Os setores nas duas sedes administrativas da Prefeitura (Vila Paiva) e na Rua Presidente Antonio Carlos (Centro), bem como secretarias que tem sede própria como a da Educação (Seduc-Vila Pinto), Turismo (Memorial do ET), Saúde (Vila Pinto), a Fundação Cultural funcionarão normalmente na segunda-feira (28), terça-feira (01) e fecham na quarta-feira (02).

Comércio

O comércio de Varginha também não funcionará nos dias 28/02 e 01/03, retornando somente na quarta-feira (02/03), após às 12h. Segundo a Associação Comercial e Industrial de Varginha (ACIV), o horário de funcionamento do comércio seguirá o que foi definido em convenção coletiva pelos sindicatos responsáveis. Na segunda-feira (28), não haverá jornada de trabalho, antecipando-se a comemoração do Dia do Comerciário (30/10). Na terça-feira, dia 1º de março é feriado de Carnaval e na quarta-feira (2) não haverá jornada de trabalho no período matutino e o comércio funcionará a partir das 12h.

Já o Via Café Garden Shopping seguirá em funcionamento todos os dias.

Bancos

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), o calendário de feriados bancários está mantido e nos dias 28/02 e 01/03, sendo assim não haverá atendimento ao público nas agências. As datas seguem a resolução do Banco Central do Brasil e não são considerados dias úteis para operações. Com isso, as contas de água, energia, telefone, e carnês com vencimento nestes dois dias poderão ser pagos, sem acréscimo, na quarta-feira (2). Na quarta-feira de Cinzas, o início do expediente será às 12h, no horário local, com encerramento em horário normal de fechamento das agências.