Prefeitura de Varginha consegue a concessão do espaço onde funciona o VTC pelos próximos 25 anos

O imóvel pertence ao estado de Minas Gerais, uma vez que, na década de 1950, foi doado ao estado, pelo município.

Foto: Guilherme Campos / CSul

Em coletiva de imprensa realizada na tarde deste terça-feira, 04, na sede do IMPREV, a Prefeitura de Varginha anuncio que foi publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, desta terça-feira, 04, a concessão do espaço/terreno, bem como de todas as benfeitorias do local de onde funcionava o Varginha Tênis Clube-VTC. Sendo assim, desde esta terça-feira, 04, o imóvel pela lei já é de posse da Prefeitura de Varginha.

O imóvel pertence ao estado de Minas Gerais, uma vez que, na década de 1950, foi doado ao estado, pelo município.

Desde 2011, houve um processo de reintegração de posse do imóvel para que ele voltasse ao estado, onde o VTC perdeu em todas as instâncias e no mês passado (abril), foi transitado em julgado, passando o mesmo a ser reintegrado ao Estado de Minas Gerais.

O imóvel, segundo o prefeito Vérdi Lúcio Melo, estava próximo até mesmo de ir a leilão pelo estado. Sabendo do processo e da reintegração ao estado, a Prefeitura de Varginha atuou firmemente para conseguir a concessão da área do VTC, onde, com grande auxílio do deputado Antônio Carlos Arantes, conseguiu na última semana, mas propriamente dita, na quarta-feira, 29/04, a sessão pelos próximos 25 anos, já publicada no diário oficial desta terça-feira, 04.

A partir de agora, a Prefeitura vai notificará o VTC para que desocupe o imóvel, bem como os inquilinos que ali estão, dando um prazo para que deixem o imóvel.

Ainda segundo o prefeito Verdi, a prefeitura quer assumir o quanto antes as instalações, pois o mesmo encontrasse em estado de deterioração. ‘‘A primeira coisa que faremos será um mutirão de limpeza por todo o imóvel, bem como teremos de fazer grandes investimentos para revitalização dos espaços, reformas, etc.” disse Vérdi.

O prefeito destacou que pretende levar para o espaço a Secretaria de Esporte a Lazer – SEMEL e não só ampliar as atividades físicas do município, como implementar outras, como atletismo. Segundo ele, o espaço de 35.000 metros quadrados também poderá ser usado para eventos públicos de interesse do município e comunidade.

Fonte: Redação CSul