Prefeitura de Varginha conclui 99% do plano de substituição de lâmpadas

Redação CSul / Foto destaque: Prefeitura de Varginha

Neste mês a Prefeitura de Varginha por meio da Secretaria de Planejamento (SEPLA), concluiu 99% das obras de substituição de lâmpadas para iluminação de LED, nos bairros, ruas e avenidas do município. Outras importantes obras em andamento, são as extensões de rede de distribuição de energia elétrica, com instalação de postes, fiação e luminárias em locais sem iluminação.

Atualmente, estão sendo executadas mais de 80 obras nesse perfil em inúmeros bairros de toda cidade, com investimentos da ordem de R$ 1.500.000,00, atendendo todas as situações da demanda de munícipes para sua maior segurança.

Nesta semana o Prefeito Vérdi Melo, determinou o planejamento e estudos específicos para expansão da iluminação pública em outras áreas do município, são elas: Avenida do Contorno, MG-167, atendendo acessos aos bairros Jardim Corcetti, Mont Serrat, Áurea, Parque Rinaldi, Lagamar e Riviera do Lago.

Também devem ser contemplados com os serviços a Avenida Miguel Alves e BR-491. Além de obras de toda a rede elétrica subterrânea na Avenida Princesa do Sul e nas praças de Varginha.

“Estamos liberando recursos e novos estudos para esse grande volume de obras, que deverão atender a extensão de mais de 10km de redes de iluminação pública, mais de 300 postes a serem instalados e dotar Varginha com mais segurança, beleza e conforto para população “, destacou Vérdi Melo.