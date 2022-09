Prefeitura de Varginha comunica pontos de troca para aquisição de ingressos de shows em comemoração ao aniversario da cidade

Festa começa no dia 6 de Outubro, com o Show da Dupla César Menotti e Fabiano e outras atrações no Parque de Exposições a partir de 20 horas.

Foto: Divulgação Prefeitura de Varginha.

Para comemorar os 140 anos de Varginha, a Prefeitura preparou uma extensa programação de eventos Festivos para a população, proporcionando a doação de alimentos para as instituições cadastradas na assistência social.

A festa começa no dia 6 de Outubro, com o Show da Dupla César Menotti e Fabiano e outras atrações no Parque de Exposições a partir de 20 horas.

No dia 07 de outubro, sexta-feira as 15 horas show infantil, seguido de atrações locais e às 21 horas show com a Banda Lex Luthor.

Os ingressos para os shows serão adquiridos mediante a troca de 1 quilo de alimento não perecível ou uma caxinha de leite por show que serão destinados as associações beneficentes cadastradas no Conselho de Assistência Social e as trocas ocorrerão no horário comercial, em locais já estabelecidos durante reunião coordenada pelo secretário municipal de Habitação, José Manoel Magalhães Ferreira, e pelo secretário Municipal de Turismo, Barry Charles, que aconteceu nessa segunda-feira, 26, na sede do Propac 2, que contou com a presenças de representantes de 18 instituições.

Foto:Prefeitura de Varginha

Os ingressos são Limitados e já estão disponíveis nas instituições.

Escolha a sua preferida e retire já seu ingresso para comemorar mais um ano da nossa querida Varginha.

“ Nos últimos dois anos ficamos impossibilitados de comemorar

o aniversário da nossa querida Varginha, em virtude da pandemia, mas passado esse desafio

nada mais justo do que brindar a população com uma grande festa, que começa com o show de César Menotti & Fabiano, no dia 6 de outubro, cuja entrada será um quilo de Alimento e termina no domingo, dia 09 com a reinauguração do Teatro Capitólio minas que passou por uma reforma. O

Aniversário é de Varginha mas festa é para nossa gente

Tão guerreia e trabalhadora”, disse o prefeito Vérdi Melo.

Fonte: Prefeitura de Varginha.