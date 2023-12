Prefeitura de Varginha comunica o prosseguimento do cronograma de implantação da área azul

Estacionamento passa a ser rotativo a partir do dia 15 de dezembro.

Foto: Prefeitura de Varginha

A Prefeitura de Varginha vem a público comunicar que o procedimento para implantação da área azul, terá seu cronograma mantido, passando o estacionamento a ser rotativo a partir do dia 15 de dezembro.

Na oportunidade, informa que, na data de ontem (30/11), o MM. Juiz Titular da Vara da Fazenda Pública desta Comarca, após tomar conhecimento dos fundamentos presentes no recurso interposto ao Tribunal de Justiça pela Prefeitura, através da Procuradoria Geral do Município, e, ainda, com base nas informações prestadas pela empresa vencedora da licitação, revogou, integralmente, a liminar anteriormente concedida.

Assim, a área azul, conforme acima informado, seguirá normalmente seu cronograma de implantação.

Fonte: Prefeitura de Varginha