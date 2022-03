Prefeitura de Varginha começa instalação de luminárias de led no Centro

Segundo a administração municipal, visando o menor impacto possível aos moradores, comerciantes, trânsito e população em geral, os serviços serão executados em apenas um trecho de cada rua envolvida.

Redação CSul/Foto: Divulgação Prefeitura de Varginha

A Prefeitura de Varginha inicia, nesta quarta-feira (9),a instalação de luminárias de led na região central do município. Segundo a administração municipal, visando o menor impacto possível aos moradores, comerciantes, trânsito e população em geral, os serviços serão executados em apenas um trecho de cada rua envolvida.

Os serviços serão realizados nos seguintes horários:

De segunda a sexta feira, de 5h às 9h.

Aos sábados, de 14h30 às 18h30.

Aos domingos, de 7h às 15h.

A conclusão para os trabalhos é, segundo a prefeitura, até o final do mês, tendo em vista a possibilidade de chuvas no período e interrupção dos trabalhos por motivos de segurança.

Uma característica de destaque da iluminação pública de Varginha justamente na área central, é a presença de luminárias do tipo catenária e a rede de distribuição de energia subterrânea da concessionária local, única em todo o Sul de Minas. Esse tipo de luminária, bastante difundida na Europa nas suas principais cidades , proporciona uma instalação elétrica limpa, sem a necessidade de postes e ou braços de sustentação.

“Foi uma solução de projeto de iluminação pouco comum no Brasil, que além de criar uma ambiência agradável , adicionando um diferencial estético àquela área, preserva um fato histórico para Varginha , já que esse sistema de solução de catenárias , foi adotado na cidade há mais de 60 anos” – disse o prefeito Verdi Lúcio Melo.

As catenárias, atualmente fechadas com refrator de vidro prismático e lâmpadas vapor de sódio de 400 watts, serão substituídas por outras ornamentais de LED de 67w, tipo catenárias, com temperatura de cor de 4000k, seguindo o padrão de toda a iluminação já adotada na cidade cidade em mais de 18 mil pontos.

O período da obra também será impactado pela substituição de toda a sustentação das luminárias com cabos de aço, cabos elétricos, conexões, conectores e os devidos ajustes em cada local, tornando-se uma obra mais complexa.