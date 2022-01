Prefeitura de Varginha assina acordo com Fundação Rocha Braga para disponibilização de 1.200 consultas médicas pelo SUS

Acordo tem como objetivo ofertar, por meio da Unimed, consultas médicas de forma gratuita em diversas áreas e especialidades para os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

Redação CSul/Foto: Divulgação Prefeitura de Varginha

A Prefeitura de Varginha e a Fundação Rocha Braga assinaram, nesta quarta-feira (19), um acordo de cooperação que tem como objetivo ofertar, por meio da Unimed, consultas médicas de forma gratuita em diversas áreas e especialidades para os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Ao todo, serão 1.200 consultas anuais, sendo disponibilizadas 100 por mês.

De acordo com o diretor-presidente da Fundação Rocha Braga, o médico Marçal Paiva de Figueiredo, serão disponibilizadas 100 guias mensais à Secretaria de Saúde, que ficará responsável por enviar o número de atendimentos médicos efetuados.

Segundo o prefeito de Varginha, Vérdi Lúcio Melo, as consultas irão chegar em boa hora, tendo em vista a crescente da pandemia de Covid-19 nos últimos dias. Além disso, o chefe do Executivo frisou a dificuldade na contratação de médicos, o que, com a parceria, irá auxiliar no atendimento.

Vérdi também parabenizou a Fundação por outras iniciativas, tais como, a parceria firmada com o Hospital Bom Pastor para oferta de exames a pacientes oncológicos e, também, com o Lar São Vicente de Paulo, através de consultas com médicos geriatras e a doação de recursos para instalação de energia fotovoltaica.

Além do prefeito de Varginha e do presidente da Fundação Rocha Braga, a solenidade contou com as presenças do vice-prefeito Leonardo Ciacci e secretários de Governo, Honorino Ottoni e de Saúde, Armando Fortunato Filho.