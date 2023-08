Prefeitura de Varginha asfalta ruas do Cemitério Municipal

Também estão sendo adotadas medidas para evitar furtos e depredações

Foto: Prefeitura de Varginha

A prefeitura de Varginha, por meio da secretaria de Obras e serviços Urbanos, iniciou nesta quarta-feira, 8, o asfaltamento das ruas e quadras do Cemitério Municipal.

“O asfaltamento propiciará a diminuição dos serviços de roçamento e capina dos matos, salubridade, higienização e conforto aos usuários e mais dignidade aos entes queridos e frequentadores do local”, diz o diretor do Semul, Celso Ávila, que tão logo assumiu o cargo, efetuou diversos levantamentos e providências a serem adotadas para uma melhor gestão e conforto dos frequentadores do Cemitério Municipal, dentre eles, está sendo realizado uma intensa organização das dependências administrativas e do Cemitério, com limpeza, roçamento e capina do mato visando dotar o local de conforto e dignidade para as famílias cujos entes queridos estão sepultados.

Melhorias:

O Cemitério Municipal está recebendo outras obras visando melhorar as condições de higiene, salubridade, organização, limpeza e conservação das suas dependências. Tanto nos velórios quanto na sede administrativa, visando atender os anseios da população e em respeito aa pessoas ali sepultadas.

Com autorização da Semea– Secretaria de Meio Ambiente, corte de árvores mortas e poda – em execução;

Capina e roçamento do mato em geral – em fase final de execução;

Reforma e pintura da sede administrativa do Semul, proporcionado aos frequentadores um maior conforto e dignidade.

Pintura interna e externa do muro que circunda toda a área do Cemitério;

Reparo das concertinas e ofendículas, para evitar invasão, furtos e subtração de ornamentos e adornos;

A limpeza do Cemitério, velórios, banheiros e outros ambientes são realizados diariamente, bem como, a limpeza das quadras são feitas gradativamente.

O cemitério está recebendo iluminação adequada para incremento da segurança e um projeto de implantação de iluminação em LED já autorizado pelo Prefeito Melo.

Quanto aos furtos e depredações providências estão sendo adotadas para evitar e minimizar essas ocorrências, e recomendamos que os proprietários e herdeiros de túmulos procedam ao registro de boletim de ocorrência para apuração dos fatos que compete aos órgãos de segurança pública.

Esforços estão sendo empenhados no sentido de oferecermos um atendimento humanizado, propiciando conforto, respeito e dignidade, buscando uma prestação de serviços de excelência.

Fonte: Prefeitura de Varginha