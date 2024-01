Prefeitura de Varginha anuncia reajuste de 8% para os servidores Públicos Municipais

A Administração Municipal também destaca outro ganho para o funcionamento que foi o aumento do tíquete alimentação.

A Administração Municipal do Prefeito Vérdi Melo e do vice-prefeito Leonardo Ciacci anuncia o índice de 8% para a revisão geral dos vencimentos de todo o funcionalismo ativo e inativo, incluindo Fundações e Autarquias, ou seja, o índice do IPCA de janeiro a dezembro de 2023 foi 4,62% o que resulta em 3,38% de aumento real.

A Administração Municipal também destaca outro ganho para o funcionamento que foi o aumento do tíquete alimentação. O servidor que recebia tíquete no valor de R$ 570,00 agora em definitivo recebe R$ 970,00 (aumento de 70,17%); quem recebia R$ 420,00 recebe R$ 820,00 (aumento de 95,23%) e quem tinha tíquete no valor de R$ 450,00 passou a receber R$ 850,00 (aumento de 88,88%). Ação essa já implementada pela Administração e que já vem sendo desfrutada pelos servidores.

Outra medida da Administração Municipal de Varginha em prol dos servidores públicos municipais é o subsídio da Unimed. Com a correção implementada o subsídio que era de até R$ 220,00 passará a ser de até R$ 250,00, um aumento em torno de 14%.

“São medidas que adotamos em benefício dos nossos servidores públicos municipais que executam trabalhos primordiais para Varginha; é uma demonstração de valorização que pode resultar também na motivação pelo trabalho”, concluem Vérdi e Leonardo Ciacci.

