Prefeitura de Varginha anuncia plantio de árvores em comemoração ao Dia da Árvore

Foto: Prefeitura de Varginha

A Prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMEA, convida a todos para participarem do 1º plantio de 300 mudas da BURGERFY em parceria com a SEMEA, que será realizado na Área Verde da Alameda Olívio Bregalda, bairro Santa Luiza, no dia 23/09/2023, das 8h às 12h, em comemoração ao Dia da Àrvore.

Na oportunidade, ressaltamos e agradecemos o apoio da COPASA, CBMMG-Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais , Policia Militar AMBIENTAL, GCM – Guarda Civil Municipal, UFLA – Universidade Federal de Lavras, empresas privadas que apoiaram o projeto.

“Venha participar com a gente e ajude a plantar um futuro melhor para nossa Varginha”, afirmou o secretário de Meio Ambiente Cláudio Abreu.

Fonte: Prefeitura de varginha