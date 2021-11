Prefeitura de Varginha anuncia construção de Hemominas no Cidade Nova

De acordo com o prefeito Vérdi Lúcio Melo, dois imóveis foram apresentados à direção do Hemominas, para implantação de um Posto Avançado de Coleta em Varginha, no entanto, a administração municipal decidiu pela construção da nova sede em 2022.

A prefeitura de Varginha, por meio do prefeito Vérdi Lúcio Melo, anunciou nesta quarta-feira (17), a construção da nova sede do Hemominas na cidade. Conforme o Executivo, o novo espaço será no bairro Cidade Nova.

Segundo Melo, dois imóveis foram apresentados à direção do Hemominas, para implantação de um Posto Avançado de Coleta em Varginha, no entanto, a administração municipal decidiu pela construção da nova sede em 2022.

De acordo com a prefeitura, enquanto não conclui o espaço do novo Hemominas, a administração municipal prossegue trabalhando para resolver a questão da doação de sangue na cidade.

A enfermeira da Policlínica Central, Janaína Vieira Picheli, reforça que “o município está se preparando para a retomada segura da doação de sangue e que sempre é necessária a conscientização das pessoas sobre a importância de ser um doador e consequentemente ajudar a salvar vidas”.

Equipe do Hemominas de Poços de Caldas realiza coleta em Varginha

Conforme a assessoria da prefeitura de Varginha, no próximo sábado, dia 20, uma equipe do Hemominas de Poços de Caldas estará em Varginha, onde realizará a coleta de sangue na Policlínica Central . A captação dos doadores tem sido feita por meio dos Hospitais Bom Pastor, Regional e Varginha.

Desde o mês de outubro, as coletas são realizadas pela equipe da Hemominas de Poços de Caldas, uma vez por mês, na Policlínica Central. Ainda devido à pandemia, os protocolos de prevenção como o distanciamento são seguidos, o que impede o aumento do número de reservas para doação. Ao todo, são disponibilizadas 60 vagas ao mês para doação, mediante agendamento prévio.