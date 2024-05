Prefeitura de Varginha antecipa pagamento de salário dos servidores

A medida também vai valer para os aposentados e pensionistas do Instituto dos Servidores Públicos do Município de Varginha, Inprev

Foto: Prefeitura de Varginha

A Prefeitura de Varginha vai antecipar o pagamento da folha de abril e o tíquete Alimentação dos servidores para a quarta-feira, 29, em virtude do feriado de Corpus Christi que será no dia 30 e na sexta-feira, 31, será ponto facultativo, portanto, não haverá expediente nas repartições públicas da Prefeitura, com exceção dos serviços essenciais.

A iniciativa vai beneficiar os servidores da administração direta e indireta (Fundações e Autarquias) considerando soemnte com a folha será injetado cerca de R$ 13 milhões de reais no comércio local.

A medida também vai valer para os aposentados e pensionistas do Instituto dos Servidores Públicos do Município de Varginha, Inprev, que representa R$ 5.114.379,10.

O prefeito Verdi Melo ressaltou o trabalho do servidor. “Já dissemos que o servidor não mede esforços para realizar um trabalho de qualidade para o cidadão. Mais uma vez agradecemos o empenho de todos nessa Administração”, concluiu.

“Antecipar o salário é uma forma de reconhecermos o trabalho do nosso servidor que contribui de maneira incondicional e irrestrita pela nossa cidade”, completou o vice-prefeito Leonardo Ciacci.

Fonte: Prefeitura de Varginha