Prefeitura de Varginha amplia a vacinação contra COVID-19 com o imunizante da Pfizer Bivalente.

Foto: CSul

A Prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, comunica a ampliação nos grupos elencados para a vacinação contra a COVID-19 com a Pfizer Bivalente:

💉 Pessoas de 60 anos e mais;

💉 Trabalhadores da Saúde;

💉 Pessoas com deficiência permanente (12 anos e mais);

💉 Gestantes e puérperas;

💉 Pessoas com comorbidades (12 anos e mais).

LOCAIS E HORÁRIOS:

# Central Municipal de Vacinas 07h30 às 16h;

# PSF Novo Tempo: 07h30 às 10h30;

# UBS Jardim Colonial: 07h30 às 10h30;

# UBS Sion: 07h30 às 10h30;

# UBS Imaculada: 07h30 às 15h30

# UBS Barcelona: 07h30 às 10h30

# PSF Centenário:07h30 às 10h30

#PSF Mont Serrat:07h30 às 10h30

# PSF Fátima 2 :07h30 às 10h30 (terça e quinta-feira)

# UBS Santana: 07h30 às 10h30

# PSF Corcetti: 07h30 às 11h30

Para aplicação da vacina bivalente será necessário apresentar:

# Cartão de vacina com registro de esquema primário completo (duas doses) com a vacina monovalente e intervalo de 4 meses após a última dose aplicada;

# Documento de identidade;

O responsável por idosos acamados deve fazer contato com a Unidade de Saúde mais próxima a sua residência para solicitar a vacinação.

Fonte: Prefeitura de Varginha