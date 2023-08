Prefeitura de Varginha abre Processo Seletivo para Estágio Remunerado na Secretaria de Desenvolvimento Econômico

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até dia 13 de agosto, através do e-mail estagios.stv@varginha.mg.gov.br.

Foto: CSul

Estão abertas as inscrições para processo seletivo de estágio em Administração da Prefeitura de Varginha. A vaga é para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, com carga horária de 30 horas semanais e bolsa de estágio no valor de R$ 1.338,49 e auxílio transporte.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até dia 13 de agosto, através do e-mail estagios.stv@varginha.mg.gov.br. É necessário preencher a ficha disponibilizada no site da prefeitura, e enviá-la digitalizada e assinada para o e-mail. Além disso, deve ser anexado a cópia do RG, CPF, Certidão de quitação das obrigações eleitorais, Declaração de matrícula e Extrato de notas dos últimos dois semestres.

Requisitos:

-Ser estudante do curso de Administração de Empresas, estando regularmente matriculado na Instituição de Ensino.

-Ter disponibilidade de seis horas diárias, de segunda a sexta-feira, no período da manhã ou da tarde;

-Estar cursando no mínimo o terceiro período e não estar matriculado no último semestre do curso;

-Não exercer as funções de estagiário em outra instituição ou participar de outro programa de estágio remunerado;

-Não ser servidor público municipal.

Para saber todas as informações, confira o edital completo: https://www.varginha.mg.gov.br/portal/editais/0/3/31789/

Fonte: Prefeitura de Varginha