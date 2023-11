Prefeitura convida a torcida varginhense para a final do Bairrão 2023

Jacomeli e Carvalhos vão disputar o título no domingo

Foto: Prefeitura de Varginha

O Bairrão 2023, promovido pela Prefeitura, por meio da SEMEL – Secretaria Municipal de Esportes e Lazer chega ao ápice no Estádio Rubro Negro, na Rua Paraná, na manhã do último domingo (19), quando Jacomeli e Carvalhos conquistaram as merecidas vagas na finalíssima do Bairrão Varginhense ‘Dona Olineva’ 2023.

Em um espetáculo de futebol, as equipes asseguraram seus lugares na disputa após dois jogos eletrizantes. Os termômetros marcavam 33ºC, mas o calor no campo foi ainda mais intenso, com um total de 10 gols nas duas partidas. Os astros do dia foram Davi Rainato (Jacomeli) e Leonildo (Carvalhos), ambos balançando as redes por duas vezes cada, garantindo um espetáculo memorável para os torcedores.

Além da cobiçada vaga na final do Bairrão, Jacomeli e Carvalhos também carimbaram os passaportes para o Amadorzão 2024.

Jacomeli supera a Portuguesa em jogo eletrizante

Às 9h, Jacomeli e Portuguesa protagonizaram um duelo acirrado. Davi Rainato abriu o placar aos 14 minutos e a Portuguesa buscou, mas o Jacomeli ampliou para 2 a 0 no segundo tempo. Apesar do gol de Luís Felipe, a Jacomeli garantiu a vitória por 2 a 1.

Carvalhos brilha em virada espetacular contra a Vargeana

Às 11h, Carvalhos e Vargeana presentearam os torcedores com uma chuva de gols e viradas. O Carvalhos venceu por 4 a 3, com destaque para Leonildo. A emocionante vitória garantiu o lugar na finalíssima.

A final será no próximo domingo, às 8h30, no Estádio Rubro Negro. A entrada solidária será 1kg de alimento não perecível, que vai ser destinado às famílias cadastradas no Banco de Doações da Prefeitura.

Fonte: Prefeitura de Varginha