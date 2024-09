Prefeitura instala proteção na curva da entrada do bairro Nova Varginha

Esta ação visando proporcionar uma melhoria na segurança e mobilidade urbana de Varginha, tanto para motoristas e pedestres.

Foto: Prefeitura de Varginha

A Prefeitura de Varginha informa que – em parceria com a nova empresa EPR, que administra as vias –está colocando a proteção na curva da entrada do bairro Nova Varginha. Essa proteção é chamada de defensa e foi retirada devido a acidentes no local.

De acordo com o chefe do Departamento Municipal de Trânsito – DEMUTRAN –, Gledston Cardoso, a recolocação dessa proteção vai dar mais segurança e visibilidade para condutores de veículos.

Na quarta-feira (04/09), equipes do Departamento Municipal de trânsito (DEMUTRAN), trabalharam na pintura de ressinalização na rotatória da Avenida Santa Luiza, que dá acesso ao bairro Nova Varginha.

Fonte: Prefeitura de Varginha