Prefeito Vérdi reúne-se com equipe da Fundação Cultural

O prefeito Vérdi Lúcio Melo participou na manhã desta quarta-feira (20/04) de uma reunião com a equipe da Fundação Cultural. Na pauta, a reinauguração do Theatro Municipal Capitólio, a retomada dos projetos 5ª da Boa Música e Seresta na Praça, e também a comemoração dos 95 anos do Theatro com a publicação de um livro com a história desse importante patrimônio cultural da nossa cidade. O prefeito foi acompanhado pela gerente da Divisão de Comunicação e Marketing da Prefeitura de Varginha, Carla Beraldo.

O diretor-superintendente da Fundação Cultural, Marquinho Benfica, destacou que “o prefeito Vérdi sempre é muito solícito com todas as demandas da Fundação Cultural e está à frente coordenando as ações em prol do desenvolvimento de todas as áreas no município”.

Na foto (esq/dir), Sérgio Yano (contador), Ana Luiza Romanielo (chefe de gabinete), Cláudio Martins (produtor-executivo), Agnaldo Montesso (jornalista), Alessandro de Carli (maquinista de cenário), Paulo Sérgio Rosa (diretor do Theatro Capitólio), Marquinho Benfica (diretor-superintendente da Fundação Cultural) e o prefeito Vérdi.

Fonte e foto: Fundação Cultural.