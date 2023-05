Prefeito Vérdi Melo viaja para Brasília e Belo Horizonte para tratar de assuntos de interesse do município

Vérdi foi acompanhado da Deputada Federal Grayce Elias, que tem sido grande parceira da administração.

Foto: Prefeitura de Varginha

O prefeito Vérdi Melo esteve em Brasília na terça-feira, 9, onde participou de uma reunião com o Ministro das Comunicações, Jucelino Filho para tratar de assuntos pertinentes a um sinal digital para a TV Princesa dentre outros assuntos. Vérdi foi acompanhado da Deputada Federal Grayce Elias, que tem sido grande parceira da administração.

Participaram também da reunião o vereador Dudu Ottoni, o Diretor da TV Princesa, o jornalista Niey Nadeia e o representante da Rede Minas, Edson Souza Siquara, Diretor de Tecnologia e Políticas e Telecomunicações.

Em Brasília o prefeito fez ainda importantes reuniões de interesse do Município.

Congresso da AMM

De Brasília Vérdi Melo se deslocou para Belo Horizonte onde participou no Expominas do 38° Congresso da Associação Mineira de Municípios que reuniu representantes de diversos municípios mineiros. “Foi uma ótima oportunidade para a troca de experiência e para conhecer projetos inovadores para a serem agregados a favor do desenvolvimento de Varginha”.

Fonte: Prefeitura de Varginha