Vérdi Melo toma posse como membro da diretoria do CIMBASP

A Assembleia de implantação do CIMBASP aconteceu na última sexta-feira (20), com a posse da primeira diretoria e Conselho Fiscal.

A ideia da criação do Consórcio surgiu com o propósito de promover a integração administrativa, econômica e social dos municípios, reforçando a importância do cooperativismo, associativismo e do consorciamento.

“A criação do CIMBASP veio depois de um ano de muito estudos, empenho e dedicação. Um sonho que tornou realidade. O resultado de parte de um grande projeto de revigoração e empoderamento da Ambasp, disse o presidente do Consórcio”, prefeito de Santana da Vargem, José Elias Figueiredo.

Nós constituímos o consórcio para que possamos usar desse instrumento no sentido de facilitar as licitações, facilitar o trabalho dos prefeitos da região. O Consórcio veio em boa hora e certamente termos condições de agilizar nossa gestão. Quero parabenizar a direção da AMBA SP por essa feliz iniciativa”, disse o prefeito Vérdi Melo.

Diretoria e Conselho Fiscal do Consórcio:

Presidente: José Elias Figueiredo, prefeito de Santana da Vargem;

1 vice-presidente: Rossano de Oliveira, prefeito de Coqueiral;

2 vice-presidente; Vérdi Lúcio Melo, prefeito de Varginha ;

Helcio Antônio Chagas, prefeito de Carmo da Cachoeira, presidente do Conselho Fiscal;

José Antônio de Carvalho, prefeito de Carvalhopolis, Membro do Conselho Fiscal;

Lázaro Roberto Silva, prefeito de Campanha, membro do Conselho Fiscal;

Hideraldo Henrique Silva, vice-presidente da AMM ( Associação Mineira de Municípios).

Fonte e foto: Prefeitura de Varginha