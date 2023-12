Prefeito Vérdi Melo antecipa pagamento do Tíquete para os servidores municipais

A Prefeitura contribui com o final de ano do funcionalismo público e também com o comércio local

Foto: Prefeitura de Varginha

Uma ótima notícia para os servidores municipais da Prefeitura de Varginha da administração direta e indireta (Fundações e autarquias). Pensando no bem-estar dos servidores da Prefeitura de Varginha, o prefeito Vérdi Melo e o vice-prefeito Leonardo Ciacci anunciaram a antecipação do pagamento do tíquete-alimentação para sexta-feira, 22, antevéspera do Natal.

“Estamos antecipando o pagamento para 22 de dezembro em consideração aos nossos servidores, nossos parceiros na administração de Varginha. Mas isso está sendo possível graças à organização financeira da administração. Fechamos o ano com os salários dos nossos servidores em dia, não devemos fornecedores e estamos em condições de inaugurar grandes obras, isso sem contar a expectativa de um ano extremamente positivo com a vinda de novos empreendimentos para a cidade”, explicou o prefeito Vérdi Melo.

“Com a antecipação do tíquete, a Prefeitura contribui com o final de ano do funcionalismo público e também com o comércio local”, lembra o vice-prefeito Leonardo Ciacci que ao lado do prefeito Vérdi Vérdi deseja um feliz Natal a todos.

Fonte: Prefeitura de Varginha