Prefeito Vérdi e Vice Leonardo participam da abertura do Fórum Municipal de Esporte, Lazer e Saúde

Foto: Prefeitura de Varginha

A solenidade aconteceu no auditório do Inprev e contou com as presenças do prefeito Vérdi Melo, do vice-prefeito Leonardo Ciacci , do secretário de Esporte Milton Tavares e da Secretária de Educação, Juliana Mendonça.

O evento tem como objetivo proporcionar um espaço de troca de conhecimentos, discussões e reflexões sobre os temas cruciais do esporte, lazer e saúde em nossa região.

Com uma programação repleta de palestras, o Fórum contará com a presença dos melhores especialistas da área, proporcionando uma oportunidade única para a atualização de todos os participantes.

A participação é gratuita e os participantes receberão certificado em reconhecimento ao comprometimento com o desenvolvimento destas áreas tão importantes para o bem-estar de todos.

“Na oportunidade o prefeituronas Verdi deu as boas vindas aos visitantes e falou da importância dessa iniciativa que vai de encontro às ações da prefeitura de descentralizar o esporte para que todos tenham acesso. “Esporte e vida, esporte é saúde para incorporar e para a mente”, destacou.

O vice-prefeito Leonardo falou as obras já realizadas na área do esporte, que incluem a instalação de academias de rua, espaços para caminhadas, revitalização de quadras e ginásios. “Nosso prefeito está cumprindo com nosso plano de governo em todos os seus aspectos”.

Fonte: Prefeitura de Varginha