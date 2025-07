Prefeito Leonardo participa da abertura dos Jogos Internos do Colégio Batista

Os Jogos Internos do Colégio Batista seguem por toda a semana.

Foto: Prefeitura de Varginha

Na manhã desta segunda-feira (30), o Colégio Batista realizou a abertura dos Jogos Internos, evento esportivo em que os alunos disputam diferentes modalidades.

O evento contou com a participação do Prefeito Leonardo Ciacci, Secretário de Governo Honorinho Ottoni, Secretária de Educação Juliana Mendonça, Técnico Desportivo Jaime Macedo, vereadores Faustinho, Davi Martins e Ana Rios, diretor da TV Princesa Niey Nadeia, Gerente de Relações com a Comunidade André Wyver e o ex-prefeito Vérdi Melo.

O professor Sandrinho Pena recebeu uma homenagem especial do colégio pelos serviços prestados ao longo dos anos. Em seu discurso, agradeceu a todos pelo reconhecimento

O Prefeito ressaltou sua alegria em participar de mais uma edição do evento. “É motivo de muita alegria e orgulho estar na abertura de mais uma edição dos Jogos Internos nesse colégio que é referência em nosso município e região. Como diz no hino da nossa cidade ‘são escolas de nível bem alto que conduzem Varginha ao sucesso’, e o Colégio Batista é uma delas. Parabéns a todos por esse evento e pela formação dos alunos que no futuro, estarão conduzindo nossa cidade e nosso país”, completou.

Fonte: Prefeitura de Varginha