Prefeito Leonardo ministra palestra para alunos do Ensino médio no Colégio Marista

Participaram também do evento a Coronel Bianca, Comandante do 24º BPM e o vereador Bruno Leandro

Foto: Prefeitura de Varginha

Durante esta quinta-feira, dia 13 de fevereiro, o prefeito de Varginha, Leonardo Ciacci, esteve no Colégio Marista, a convite da direção daquela renomada instituição de Ensino, para ministrar palestra sobre “liderança” para os alunos do Ensino Médio.

O Prefeito Leonardo foi recepcionado pelos estudantes, que demonstraram carinho e receptividade para com ele. Participaram também do evento a Coronel Bianca, Comandante do 24º BPM e o vereador Bruno Leandro, que também conversaram com os estudantes .

Fonte: Prefeitura de Varginha