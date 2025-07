Prefeito Leonardo Ciacci recebe campeões do Ciclismo e BMX

Atletas que participaram do Campeonato Brasileiro de BMX em Salvador (BA), e atletas do ciclismo que participaram do Campeonato Mineiro na cidade de Santos Dumont

Foto: Prefeitura de Varginha

Na tarde desta terça-feira (22), o Prefeito de Varginha, Leonardo Ciacci, juntamente com o vice-prefeito Antônio Silva receberam os atletas que participaram do Campeonato Brasileiro de BMX em Salvador (BA), e atletas do ciclismo que participaram do Campeonato Mineiro na cidade de Santos Dumont (MG).

A atleta Emanuelly Adão conquistou o título de campeã brasileira em duas categorias: Cruiser e bike aro 20. Emanuelly vai disputar o Campeonato Mundial na Dinamarca, onde representará o Brasil ao lado de Bruno Oliveira, que garantiu o terceiro lugar na categoria Junior Men.

Daniel Nery conquistou a 4ª colocação na categoria Boy 15 anos e seu irmão Davi ficou em 5º na Boy 12 anos. Júlio Leopoldino participou na categoria 40-49 anos, alcançando as semifinais e terminando na 14ª colocação.

Ciclismo

Em dois dias de competições, os atletas de Varginha se destacaram, conquistando títulos em diferentes categorias.

No sábado, Rafael Freitas foi Campeão Mineiro Sub 30; Leandro Braga foi vice-campeão na Categoria B1; Everton Carvalho conquistou a 3ª colocação na categoria A2; Alexandre foi 3º colocado na categoria C1; na categoria Open, Leo Teixeira e Vilion Júnior conquistaram o 3º e 4º lugares respectivamente.

No Domingo, os atletas conquistaram bons resultados no percurso de 74 km. Na categoria Open Leo Teixeira chegou em 5º, seguido por Vilion Júnior na 6ª posição. No Master C1 (50 a 54 anos) Alexandre Roberto conquistou a 3º colocação.

Percurso de 104 Km:

Categoria A2:

4º colocado: Marcelo Gonçalves

9º colocado: Marcel Naves

10º colocado: Everton Carvalho

Categoria Sub 30:

5º colocado: Raphael Freitas

Categoria Master B1 (40 a 44 anos):

Vice-campeão: Leandro Braga

5º colocado: Tiago

O Prefeito Leonardo Ciacci parabenizou os atletas e a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer – SEMEL – pelo trabalho desenvolvido. Lembrou que nossa cidade é referência em diversas áreas como saúde, educação, segurança pública e esporte. “Parabéns a vocês atletas que dedicam seu tempo ao esporte e conseguem bons resultados. Agradecemos por representar nossa cidade pelo Brasil e pelo mundo”, concluiu. O vice-prefeito Antônio Silva parabenizou os atletas e toda equipe da Semel e falou da revitalização do VTC que será um espaço de lazer e esporte.

Fonte: Prefeitura de Varginha