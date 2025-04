Prefeito Leonardo Ciacci realiza diversas visitas técnicas pela cidade

Foto: Prefeitura de Varginha

O Prefeito de Varginha, Leonardo Ciacci, esteve na última terça-feira, 23, no Hospital Bom Pastor para se reunir com a diretora Rosana Carvalho e sua equipe, a fim de ouvir as demandas apresentadas.

Diversos assuntos foram tratados e ao final, o Prefeito reforçou o compromisso da Administração com a saúde da população de Varginha.

Na manhã desta sexta-feira, 25, o Prefeito esteve no parque aquático da Semel, localizado no centro da cidade, para verificar os trabalhos de limpeza, adequação e aquecimento das piscinas, a fim de liberá-las para a prática esportiva e lazer da população.

Em seguida, visitou o campo da Semel para acompanhar o tratamento da grama e as condições do local, onde são realizados importantes jogos dos campeonatos Bairrão e Amadorzão, além de ser local de aula prática para crianças e adolescentes.

“Varginha é referência no esporte e na saúde e vamos continuar trabalhando para manter nossa cidade assim. A razão dessas visitas técnicas é exatamente pra isso, manter a qualidade dos serviços prestados à nossa população”, completou o Prefeito Leonardo.

Fonte: Prefeitura de Varginha