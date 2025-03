Prefeito de Varginha participa prestigia abertura do Compra Minas

A Prefeitura de Varginha montou um espaço para receber os visitantes, com a presença do ET de Varginha com sua xícara de café.

Foto: Prefeitura de Varginha

O Prefeito Leonardo Ciacci participou nesta terça-feira, 25, pela manhã, no Complexo Minasul, da cerimonia de abertura do Compra Minas, um evento exclusivo para o setor do agronegócio, que acontecerá de 25 a 28 de março no Complexo Minasul. Uma oportunidade para conhecer as inovações, tendências e as melhores práticas do mercado mineiro.

Ciacci foi acompanhado dos Secretários de Desenvolvimento Econômico, Henrique Touguinha e de Agricultura de Pecuária, Marcos Forest e da gerente da divisão de Comunicação e Marketing, jornalista Carla Beraldo. Também esteve presente no evento o ex-prefeito Vérdi Melo, que parabenizou a Minasul pela inciativa e o vereador Alexandre Prado.

Em sua fala Ciacci agradeceu a equipe da Minasul por mais esse evento de sucesso, que coloca o nome de Varginha em evidencia. Leonardo deu as boas vindas aos visitantes e lembrou do trabalho que a Secretaria de Agricultura vem desenvolvendo, em especial na manutenção das estradas rurais, para facilitar o escoamento da produção e a vida das pessoas que vivem do campo.

É importante ressaltar que o Compra Minas é um ponto de encontro estratégico para quem deseja estar à frente das novidades do mercado, e sua presença como representante da imprensa é fundamental para divulgar essa grande iniciativa.

Fonte: Prefeitura de Varginha