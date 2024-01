Prefeito de Varginha participa de evento do Compete Minas e destaca oportunidades para o município

O Prefeito Vérdi Melo expressou a importância dessas iniciativas para o município de Varginha.

Foto: Reprodução Prefeitura de Varginha

Na noite desta terça-feira (30/01), o Prefeito de Varginha, Vérdi Melo, acompanhado da secretária de desenvolvimento Econômico, Cinthia Silva e da secretária de Educação, Juliana Mendonça, esteve presente no evento da Compete Minas realizado no Porto Seco Sul de Minas. Com a participação do subsecretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Bruno Araújo, onde foi apresentado a empresários de Varginha, oportunidades de acesso a recursos financeiros não reembolsáveis.

O Programa Compete Minas, é uma colaboração entre a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig) e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sede). Este programa visa fomentar a pesquisa e o desenvolvimento de soluções que impulsionem a competitividade do estado de Minas Gerais, representando uma excelente oportunidade para impulsionar projetos inovadores.

O Prefeito Vérdi Melo expressou a importância dessas iniciativas para o município de Varginha: “Estamos comprometidos em promover um ambiente propício para o desenvolvimento econômico e social em nossa cidade. Iniciativas como o Programa Compete Minas são fundamentais para impulsionar a inovação em diversos setores, fortalecendo nossa economia local e garantindo um futuro mais próspero para nossos cidadãos”.

Breno Paiva, Diretor do Porto Seco Sul de Minas, destacou a importante contribuição da ação para Varginha: “Gostaríamos de agradecer a iniciativa do Governo de Minas, o apoio da Prefeitura de Varginha e a presença dos empresários. Estamos muito empolgados com este projeto que busca trazer inovação e tecnologia para as empresas de nossa região. Nosso condomínio Citlog Sul de Minas atraiu cerca de 70 empresas que juntas irão faturar R$ 20 bilhões em 2024. Buscamos aumentar o valor agregado dos serviços ofertados em nosso condomínio e em todo município de Varginha, também por meio da tecnologia e inovação.”

Com a presença de representantes do governo local, líderes empresariais e autoridades no campo da ciência e tecnologia, o evento reforçou o compromisso da administração municipal em criar oportunidades significativas para o avanço econômico e tecnológico de Varginha. A participação ativa no Programa Compete Minas reflete a visão estratégica da cidade em se posicionar como um polo de inovação no cenário estadual, contribuindo para o progresso de Minas Gerais como um todo.

Fonte: Prefeitura de Varginha