Prefeito de Varginha concorre a prêmio do Sebrae

O Prefeito de Varginha, Vérdi Lúcio Melo, está concorrendo ao prêmio ‘Sebrae Prefeito Empreendedor’, nas categorias ‘Cidade Empreendedora’ e ‘Empreendedorismo na Escola’. O prêmio, promovido pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), está na sua XI edição e tem como objetivo reconhecer boas práticas dos gestores municipais de todo o país em prol do desenvolvimento territorial e fortalecimento dos pequenos negócios.

Categorias

Uma das categorias escolhidas pela prefeitura de Varginha para concorrer prêmio ‘Sebrae Prefeito Empreendedor’ é a ‘Cidade Empreendedora’. Nesta temática, Varginha tem se destacado em diversas ações lideradas pela Secretaria de desenvolvimento Econômico. Entre elas, destacam-se:

Inauguração da nova sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, sendo a primeira secretaria de desenvolvimento econômico do país dentro de um hub de inovação;

A adesão ao programa do governo estadual “Minas Livre para crescer”. Sendo a primeira cidade mineira a assinar o decreto de liberdade econômica, trabalhando pela desburocratização para abertura de empresas e atração de investimentos;

A criação do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Sustentável e do Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico de Varginha, por meio da lei municipal nº 6.926/2021;

De acordo com o Secretário de Desenvolvimento Econômico, Juliano Cornélio, Varginha avançou significativamente nas boas práticas, parcerias e políticas públicas acerca deste tema, tendo um dos principais objetivos, tornar o ambiente de negócios de Varginha cada dia mais favorável à atração e retenção de investimentos.

“Participar do prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor é motivo de honra para todos nós empreendedores e gestores que trabalhamos para colocar Varginha na vanguarda, através da adoção de políticas públicas voltadas para as micro e pequenas empresas e para a vinda de novos empreendimentos para nossa cidade” – disse Vérdi Melo.

A segunda categoria escolhida foi o Empreendedorismo na Escola. De acordo com a Secretária Municipal de Educação, Gleicione Souza, a escolha desta categoria para concorrer ao prêmio é em virtude do protagonismo docente e do empreendedorismo educacional, que foram o grande destaque no ano de 2021.

A secretária destaca que o projeto inscrito teve como ponto-chave, a capacitação docente ofertada pela Secretaria Municipal de Educação atrelada à produção de materiais audiovisuais e jogos pedagógicos digitais. Para tanto, antes da realização do projeto, os profissionais do magistério que trabalham com crianças pequenas, careciam de formação para utilização das tecnologias educacionais no segmento da Educação Infantil e isso foi ofertado de maneira a unir a teoria à prática.

Se antes da pandemia, desenvolver competências digitais docentes já era tão importante, agora elas se tornaram extremamente necessárias e essas competências podem ser comprovadas, pelo rico material produzido pelos docentes e que agora compõe duas plataformas educacionais, a Bebeteca ODS Primeiros Passos e a Ludoteca ODS Criança.

“A qualificação docente é preponderante para uma educação de qualidade. E é isso que nos move, proporcionar essa educação de qualidade com equidade” – disse Gleicione. A secretária ainda destaca que a prefeitura de Varginha investiu recursos na aquisição de tablets e chromebooks, que serão utilizados por alunos e professores da rede municipal, no desenvolvimento da cultura digital, estabelecida pela Base Nacional Comum Curricular, tudo planejado e executado para garantir uma educação de qualidade, tão requerida por todos.

Já para Rodrigo Pereira, gerente do Sebrae, o prêmio visa o reconhecimento aos vencedores, além de proporcionar aos participantes conhecer as práticas das cidades que se inscrevem inspirando novos projetos em diversas localidades do país. “Quero parabenizar a cidade de Varginha pela inscrição em dois categorias no prêmio Prefeito Empreendedor. O prêmio tem como objetivo destacar e reconhecer o papel dos gestores públicos comprometidos com o desenvolvimento socioeconômico dos municípios, a partir da implementação de projetos e ações que estimulam a formalização, o crescimento e a competitividade dos pequenos negócios, além de promover um ambiente propício ao empreendedorismo” – disse Rodrigo.

Fonte: Ascom Prefeitura de Varginha/Foto: