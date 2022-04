“Prédio pertence ao povo”, diz Vérdi Melo sobre o Cine Rio Branco

Prefeitura de Varginha pagou R$ 5,35 milhões pelo imóvel. Conforme o prefeito, a revitalização e reforma do imóvel deverão ter início imediato, contudo é esperado que as obras durem por no máximo dois anos.

O juiz titular da Vara da Fazenda Pública de Varginha, Wagner Aristides Machado da Silva Pereira, concedeu na última quarta-feira (6), liminar para o município de Varginha no processo de desapropriação do imóvel Cine Rio Branco.

Foi determinado pelo magistrado em caráter liminar, a imissão provisória na posse do prédio, ou seja, a transferência do local para o município.

Para isso, a administração municipal precisou realizar um depósito de R$5.350.000,00 (cinco milhões e trezentos e cinquenta mil reais).

Wagner Aristides considerou, além do depósito prévio, a concordância do Ministério Público. O juiz também diz que, a questão demonstra urgência em decorrência dos problemas estruturais do imóvel, que podem comprometer, inclusive, a integridade física de pessoas que ali transitam ou que residem nas proximidades.

Ainda conforme o juiz, após o prazo de contestação, caso não haja acordo entre as partes sobre o valor do prédio, será feita conclusão para nomeação de perito.

Decreto da administração municipal, no último mês, a administração municipal emitiu um decreto que, declara o imóvel, desativado há mais de 20 anos, como utilidade pública. Esse foi o primeiro passo para a desapropriação do imóvel.

A prefeitura pretende criar um Centro Educacional de Eventos. Por meio de nota emitida na ocasião, a prefeitura informou que, as providências administrativas e jurídicas estavam sendo tomadas.

Sobre o prédio

O local foi tombado pelo Conselho Curador do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais em 1999.

Com tipologia arquitetônica modernista o edifício do Cine Rio Branco – Projeto de autoria de José Braga Jordão – foi construído entre os anos 1954 /1956 sob a responsabilidade dos engenheiros Maurício Ferreira de Barros e Mildo Rugani.

Os dois níveis do edifício, apresenta em seu primeiro andar o foyer, onde se encontravam a bilheteria, chapelaria, bomboniere e a plateia que contava com 1000 lugares e tela de projeção de 162 metros; o segundo pavimento possuía um mezanino, varanda externa, balcão com 400 poltronas, cabine de projeção e escritórios.

“Reformas e revitalizações terão início imediato”, disse Vérdi Melo durante coletiva de imprensa

Na tarde desta sexta-feira (8), o Prefeito Vérdi Melo acompanhado de seu vice, Leonardo Ciacci, a Presidente da Câmara de Vereadores Zilda Silva, o Procurador Geral do município Dr. Evandro Santos e o secretário de Fazenda do município, Wadson Silva Camargo se reuniram no salão do antigo Cine Rio Branco, para comunicar a situação do imóvel.

Conforme o prefeito de Varginha, a revitalização e reforma deverão ter início imediato, contudo é esperado que as obras durem por no máximo dois anos.

Durante a coletiva Vérdi disse que, o local deverá ser voltado para a educação, com cursos de capacitação, aulas complementares, teatros, música e formaturas. O chefe do executivo ainda afirmou que, o imóvel pertence aos varginhenses.

“Fizemos esta desapropriação, já pagamos, o prédio pertence ao povo, pertence a vocês”, disse.

O Procurador Geral de Varginha, Dr. Evandro Santos esclareceu ainda que, a possibilidade de um dos antigos proprietários questionarem o valor do imóvel não foi descartada, contudo o prédio já pertence a prefeitura de Varginha.

Ainda na tarde desta sexta-feira (8), durante a coletiva, foi apresentado o documento de compra do imóvel.

