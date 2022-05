Pré-candidato ao Governo de Minas, Senador Carlos Viana concedeu entrevista exclusiva ao CSul

Senador por Minas Gerais, estará em Varginha, nesta sexta-feira (13), onde participará do 43º Encontro dos Conselhos Empresariais, na Cidade Universitária.

Redação CSul / Foto: CSul

Na tarde desta quinta-feira (12), o pré-candidato ao Governo de Minas Gerais, Senador Carlos Viana (PL), concedeu entrevista exclusiva ao CSul. Na pauta, o Senador da República por Minas mencionou sua passagem pelo município de Varginha nesta sexta-feira (13), Carlos participará do 43º Encontro dos Conselhos Empresariais, na Cidade Universitária, o evento acontece a partir das 12h.

Durante a entrevista, o senador do Estado destacou a importância do evento. Ele debaterá assuntos como, políticas públicas, reformas politicas e outras medidas para o desenvolvimento regional.

Pautas atuais como o constante aumento no valor dos combustíveis e os conflitos no exterior, também estiveram presentes na entrevista. A respeito da alta nos preços, Carlos Viana destacou que, este cenário delicado nos valores, não é exclusivo somente na realidade dos brasileiros, visto que, em diversos países ao redor do mundo os combustíveis seguem registrando alta.

Ainda de acordo com o senador, “a Petrobras tem investidores de todas as partes do mundo, portanto as regras de lucro da empresa, não podem ser mudadas apenas por uma questão politica/administrativa. Essa deverá ser uma decisão de planejamento interno da Petrobras, até que isso aconteça, estaremos a merce do preço da gasolina”.

Para finalizar, o senador Carlos Viana destacou seu entusiasmo em passar por Varginha.

Sobre Carlos Viana

Formado em jornalismo e pós-graduado em Gestão Estratégica de Marketing pelo Centro de Pesquisas Administrativas da UFMG, Carlos Viana iniciou sua carreira profissional aos 24 anos, quando foi escolhido como representante brasileiro da empresa Deutsche Lufthansa AG para desenvolver projetos de divulgação sobre a Alemanha no estado de Minas Gerais, durante 6 anos.

Carlos Viana realizou diversas atividades e cursos no exterior, tendo visitado 16 países e levado milhares de brasileiros a conhecer as paisagens e feiras profissionais alemãs. Na época, o escritório da Lufthansa, em Belo Horizonte, se tornou um dos mais lucrativos em todo o Brasil.

*Com informações Unis