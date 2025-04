Praça do ET recebe Feira de Artesanato de Dia das Mães

Evento contará com a participação de 44 artesãs filiadas a quatro associações de Varginha: Aminarte, AVEC, Assoart e AAPV.

Foto: Fundação Cultural de Varginha

De 7 a 10 de maio, a Praça do ET, no centro de Varginha, será palco da tradicional Feira de Artesanato de Dia das Mães, reunindo talento, criatividade e afeto em uma programação especial para celebrar a data. O evento contará com a participação de 44 artesãs filiadas a quatro associações de Varginha: Aminarte, AVEC, Assoart e AAPV.

Com foco na valorização da cultura local, a feira também tem como objetivos o incentivo à economia criativa e a geração de renda para os artesãos. Durante os quatro dias, o público encontrará uma grande variedade de produtos feitos à mão, como artigos para a casa, peças de decoração, acessórios e enfeites — opções ideais para quem busca um presente único e especial para o Dia das Mães.

“A feira é mais do que um espaço de vendas. É um momento de encontro entre a comunidade e quem transforma matéria-prima em arte com as próprias mãos. É uma forma de reconhecer o trabalho dessas mulheres e de fomentar a economia local de maneira sustentável”, destaca Marquinho Benfica, diretor-superintendente da Fundação Cultural.

Serviço:

Datas e horários:

07/05 – das 10h às 20h

08 e 09/05 – das 9h às 20h

10/05 – das 9h às 18h

Local: Praça do ET – Centro, Varginha

Entrada gratuita

Fonte: Fundação Cultural de Varginha