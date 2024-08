Pós-graduação do Unis realiza aula inaugural online

Obstetrícia e Neonatologia, Enfermagem de Urgência e Emergência e Estética Facial Injetável: Técnicas e Inovações.

Foto: Grupo Unis

Na última sexta-feira (16/08), a Pós-graduação do Grupo Unis promoveu a aula inaugural dos cursos de Obstetrícia e Neonatologia, Enfermagem de Urgência e Emergência e Estética Facial Injetável: Técnicas e Inovações.

De acordo com o coordenador do núcleo de Pós-graduação EaD no UNIS, César Fernandes Ribeiro Filho, “este é um momento em que os alunos têm a oportunidade de alinhar suas expectativas com os objetivos do curso. Eles puderam entender melhor o que será abordado ao longo do programa e como isso contribuirá para suas carreiras.

Além disto, tiveram a oportunidade de conhecer os colegas e estabelecer redes de contato que serão valiosas durante e após o curso”.

O curso de pós-graduação em Enfermagem de Urgência e Emergência visa preparar enfermeiros para construir habilidades no atendimento a pacientes em situações críticas, buscando obter decisões mais assertivas.

A Obstetrícia e Neonatologia é uma especialização importante para que haja o aprofundamento de conhecimentos na assistência à gestação, parto e cuidados neonatais.

Enquanto isto, a “Estética Facial Injetável: Técnicas e Inovações” fundamental para os profissionais que buscam aprimorar suas habilidades em procedimentos faciais não cirúrgicos.

Todos os cursos possuem certificação pelo MEC e são pensados para garantir cuidados especializados e seguros para a população.

Fonte: Grupo Unis