Porto Seco Sul de Minas e LIV Logística participam da 10° Coffee Dinner & Summit

Expectativa é fomentar negócios, promover networking e reunir os principais players do mercado nacional e internacional em um espaço moderno, aconchegante e voltado à inovação.

Foto: Porto Seco Sul de Minas

Entre os dias 2 e 4 de julho de 2025, o Royal Palm Hall, em Campinas (SP), recebe a 10ª edição do Coffee Dinner & Summit, promovido pelo Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé). Com o tema “O futuro do fluxo do comércio: protagonismo e liderança dos Cafés do Brasil”, o evento se consolida como um dos principais fóruns globais do setor cafeeiro.

A equipe do Porto Seco Sul de Minas e da LIV Logística marcou presença na cerimônia de abertura, reforçando o compromisso com o fortalecimento da cadeia do café e com a construção de um setor cada vez mais eficiente, sustentável e preparado para os desafios do futuro.

A programação do Summit contempla debates relevantes sobre os principais obstáculos e oportunidades enfrentados pelo comércio mundial de café, passando por temas como mudanças climáticas, sustentabilidade, regulamentações, logística e critérios ESG. A expectativa é fomentar negócios, promover networking e reunir os principais players do mercado nacional e internacional em um espaço moderno, aconchegante e voltado à inovação.

A participação da equipe reafirma o papel estratégico do Sul de Minas no cenário cafeeiro global e evidencia a importância de iniciativas como esta para o desenvolvimento de soluções logísticas e comerciais cada vez mais eficazes.

Fonte: Porto Seco Sul de Minas