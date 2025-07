Porto Seco inaugura nova unidade no Sul de Minas com investimento de R$ 20 milhões

Enquanto se prepara para iniciar as operações em Extrema, o Porto Seco Sul de Minas também segue em expansão em sua sede em Varginha.

Foto: Porto Seco Sul de Minas

O padrão de qualidade e eficiência do Porto Seco Sul de Minas, referência logística no estado, está chegando ao município de Extrema. A nova unidade, que funcionará como filial do centro logístico e industrial aduaneiro sediado em Varginha, promete fortalecer a presença da empresa na divisa com o estado de São Paulo, oferecendo uma infraestrutura moderna e soluções logísticas de alto padrão.

Localizada a apenas 6 km da divisa com São Paulo, a nova unidade ocupa uma área construída de 25.700 m², com 20.000 m² de pátio, pé direito de 14 metros, 26 docas e capacidade para até 43.000 posições-paletes. A estrutura poderá ser utilizada tanto para armazenagem e distribuição de produtos quanto por indústrias.

Segundo o diretor Breno Paiva, o galpão em Extrema é alugado e sua localização estratégica foi decisiva para a escolha do local, dada a proximidade com importantes centros metropolitanos como São Paulo e Campinas. O investimento inicial para operação da unidade — com a aquisição de porta-paletes e equipamentos — está estimado em cerca de R$ 20 milhões. A inauguração está prevista para meados de agosto.

Expansão em Varginha

Enquanto se prepara para iniciar as operações em Extrema, o Porto Seco Sul de Minas também segue em expansão em sua sede em Varginha. Estão em curso investimentos de mais de R$ 60 milhões para duplicar a capacidade de estocagem de café no armazém climatizado da área alfandegada, passando das atuais 360 mil sacas para 720 mil.

A estrutura atual de 12 mil m² será ampliada para 30 mil m² com a construção de um novo galpão, que deve ser concluído até o fim deste ano. A expectativa é de que a nova área esteja pronta para operar a safra cafeeira de 2026.

Com 220 mil m² de galpões, o centro logístico e industrial aduaneiro de Varginha atende grandes empresas de diversos setores, como Mercado Livre, Magneti Marelli e Eurofarma.

Fonte: Porto Seco Sul de Minas