Por faculdade de medicina em Varginha, prefeito e secretário de Saúde vão a Belo Horizonte

Redação CSul/Foto: Divulgação Prefeitura de Varginha

O prefeito de Varginha, Vérdi Lúcio Melo e o secretário de Saúde, Armando Fortunato, estiveram em Belo Horizonte nesta segunda-feira (14), para se reunirem com a direção da Fundação Educacional Lucas Machado (Feluma), mantenedora da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. A viagem teve como finalidade a busca do curso de medicina para Varginha.

Além do prefeito e do secretário, o Doutor Adrian Nogueira, e o servidor Miguel José de Lima, ambos da Secretária de Saúde do município, também participaram do encontro.

Em reunião com o presidente da Fundação Educacional, Doutor Wagner Eduardo Pereira e demais membros da direção, Vérdi frisou que, apesar da reunião ainda não ter apresentado resultado concreto, o encontro foi bastante produtivo e as expectativas são as melhores.

“É um grande passo para a construção de um projeto para que, num futuro breve, Varginha seja contemplada com a faculdade de medicina, que é realmente o desejo de todo o nosso povo” – disse o prefeito.

Ainda conforme o prefeito, o interesse da instituição em instalar uma unidade em Varginha é claro, no entanto, em decorrência de uma decisão do governo federal de suspender até abril de 2023 a abertura de novas faculdades de medicina no Brasil, no momento não será possível a instalação.

A ideia, conforme a prefeitura, é preparar um projeto aliado ao Plano de Negócio da Fundação, que será executado a várias mãos, e, além disso, estreitar as articulações políticas para que a suspensão não seja prorrogada.

“Foi uma reunião histórica com a diretoria da Faculdade de Ciências Médicas (FCMMG), que deu início as tratativas para a instalação de uma faculdade de medicina em nosso município” – enfatizou Armando Fortunato.