Ponte do Rio Verde recebeu obras de reparo

Serviço visou ampliar a segurança viária no local, oferecendo melhor condição de trafegabilidade.

Foto: EPR Vias do Café

A EPR Vias do Café executou na manhã do último sábado (26), uma obra emergencial de reparo no pavimento entre os quilômetros 245 e 246 da MGC-491, sobre a ponte do Rio Verde, em Varginha. O serviço visou ampliar a segurança viária no local, oferecendo melhor condição de trafegabilidade.

Os trabalhos foram realizados durante o fim de semana, visando mitigar os impactos aos usuários. Isto porque, por razões de segurança, o tráfego precisou fluir por sistema de Pare e Siga, com retenções médias de 10 minutos em cada sentido.

“Essa intervenção é essencial para garantir uma rodovia mais segura e eficiente. Atuamos com responsabilidade e planejamento para reduzir os transtornos, mas é essencial que os usuários respeitem a sinalização e as ordens de parada para a efetiva segurança de todos”, afirma José Salim, diretor-presidente da EPR Vias do Café.

Fonte: EPR Vias do Café